Фитнес-браслет Huawei Band 4 Pro показали на изображении

Фитнес-трекер Band 3 Pro был представлен в середине осени прошлого года, а сейчас в компании готовят его преемника.

Он должен выйти на рынок как Huawei Band 4 Pro, но судя по опубликованному изданием «91mobiles» изображению, он имеет дизайн от Honor Band 5i.

Технические характеристики устройства пока не раскрывают, но ему приписывают AMOLED экран, десять новых циферблатов, возможность измерять уровень кислорода в крови и датчик ЧСС.

Huawei Band 4 Pro будет представлен в черном, розовом и красном цветах. О дате презентации браслета информации пока нет.