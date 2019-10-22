Финтес-трекер Honor Band 5 Sport появится в России 25 октября

Honor на российском рынке представил свой недорогой финтес-трекер Band 5 Sport. Эта модель получила внешность как у браслета Huawei Band 4e, но стоит немного дороже.

В России Huawei Band 4e предлагают за 1790 рублей. Новинка получила ценник 1990 рублей, а купить ее можно будет с 25 октября в розовом и сером цвете.



Honor Band 5 Sport является устройством для занятий спортом на открытом воздухе, причем фитнес-трекер можно носить, как на запястье, так цеплять на обувь.

В Band 5 Sport установили монохромный экран с разрешением 48×88 пикселей, Bluetooth 4.2, батарею на 77 мАч и 6-осевой датчик движения.

В браслете есть режим баскетбол, причем он отслеживает до 10 основных движений, включая прыжок, частоту шагов и даже время полета в прыжке.

На одном заряде браслет способен проработать до 14 дней.