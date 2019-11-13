Facebook запускает сервис онлайн платежей Facebook Pay

Facebook запускает сервис онлайн платежей Facebook Pay13.11.2019 11:16
Компания Facebook официально сообщила, что запустила собственную систему электронных платежей с названием Facebook Pay.
Первыми, кто сможет оценить новую услугу, станут пользователи в США.
Как отмечают разработчики, новая система является удобной, безопасной и надежной, а воспользоваться ей можно в Facebook, Messenger, Instagram и WhatsApp.
В Facebook Pay предлагается совершать покупки в приложениях, покупать билеты на мероприятия и даже организовывать сбор средств.
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