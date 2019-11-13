Facebook запускает сервис онлайн платежей Facebook Pay

Компания Facebook официально сообщила, что запустила собственную систему электронных платежей с названием Facebook Pay.

Первыми, кто сможет оценить новую услугу, станут пользователи в США.

Как отмечают разработчики, новая система является удобной, безопасной и надежной, а воспользоваться ей можно в Facebook, Messenger, Instagram и WhatsApp.

В Facebook Pay предлагается совершать покупки в приложениях, покупать билеты на мероприятия и даже организовывать сбор средств.