Facebook вводит вознаграждение за пройденные опросы

Компания Facebook решила привлечь пользователей ее проектов к принятию участия в опросах.

Для этого корпорация решила ввести новую систему обратной связи с пользователями. Для этого было представлено приложение с названием Viewpoints.

В нем предлагается принимать участие в опросах, исследованиях или проходить задания.

За каждое участие пользователю начнут начислять баллы, которыми в дальнейшем можно, например, совершить оплату в PayPal.

Новый проект был реализован с целью собирать информацию от пользователей по продуктам Facebook, Instagram, WhatsApp, Portal и Oculus, чтобы понимать, какие улучшения в них нужно вносить.

Сейчас новое приложение запущено только на территории США, а воспользоваться им смогут пользователи старше 18 лет.

В следующем году сервис планируется запустить и в других странах. Чтобы стать участником компания выдвигает требования.

Так, участники должны иметь аккаунт в Facebook, указать свое имя, адрес электронной почты, страну проживания, а также пол и дату рождения. Все эти данные компания обязуется защищать и не передавать ее третьим лицам.