Facebook вводит вознаграждение за пройденные опросы

Facebook вводит вознаграждение за пройденные опросы26.11.2019 16:25
Компания Facebook решила привлечь пользователей ее проектов к принятию участия в опросах.
Для этого корпорация решила ввести новую систему обратной связи с пользователями. Для этого было представлено приложение с названием Viewpoints.
В нем предлагается принимать участие в опросах, исследованиях или проходить задания.
За каждое участие пользователю начнут начислять баллы, которыми в дальнейшем можно, например, совершить оплату в PayPal.
Новый проект был реализован с целью собирать информацию от пользователей по продуктам Facebook, Instagram, WhatsApp, Portal и Oculus, чтобы понимать, какие улучшения в них нужно вносить.
Сейчас новое приложение запущено только на территории США, а воспользоваться им смогут пользователи старше 18 лет.
В следующем году сервис планируется запустить и в других странах. Чтобы стать участником компания выдвигает требования.
Так, участники должны иметь аккаунт в Facebook, указать свое имя, адрес электронной почты, страну проживания, а также пол и дату рождения. Все эти данные компания обязуется защищать и не передавать ее третьим лицам.
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