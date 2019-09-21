Facebook временно заблокировал десятки тысяч приложений из-за скандала

Facebook остановила работу приложений 400 разработчиков, а в общей сложности из-за скандала с утечкой данных через консалтинговую компанию Cambridge Analytica, было временно отключено десятки тысяч приложений.

С марта прошлого года Facebook изучала приложения. Сейчас прошли проверку 1 млн приложений, в которых проверяли доступ к персональным данным зарегистрированных в Facebook.

Как отметили в компании Facebook, ряд приложений были полностью заблокированы, а на некоторых разработчиков даже подали иски, так и они заражали смартфоны вредоносными программами.

Напомним, в марте 2018 года стало известно, что аналитическая компания Cambridge Analytica через приложение для Facebook собирала данные пользователей и в дальнейшем их использовала для размещения политической рекламы.

В общей сложности вмешательство Cambridge Analytica затронуло 87 млн пользователей социальной сети.