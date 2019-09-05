Facebook в США запустил сервис знакомств

Facebook в США запустила сервис знакомств Dating, который уже работает в 20 странах, но до американских пользователей добрался только сейчас.

В новом сервисе могут зарегистрироваться пользователи Facebook старше 18 лет, причем аккаунт для знакомств будет автономным от страницы Facebook.

Dating позволяет интегрировать посты из социальной сети Instagram, а в дальнейшем в сервис добавят сторис из Facebook и Instagram.

Для знакомства в новом сервисе система автоматически подбирает анкеты по интересам и увлечениям указанным в профиле.

Для знакомства с понравившимся пользователем нужно будет поставить ему «лайк» или написать комментарий.

Разработчики сервиса для знакомств позаботились о безопасности, поэтому есть функция отправки информации доверенному пользователю о предстоящей встрече с человеком из Dating.

Новый сервис в 2002 году появится в Европе, но пока неизвестно запустят ли его в РФ.