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Facebook разрабатывает ОС для отказа от Android и iOS

20.12.2019 16:11

Самая крупная социальная сеть в мире намерена снизить зависимость от операционной системы компании Google.

В Сети сообщили, что Facebook разрабатывает собственную операционной систему, над которой работает Марк Луковский.

Этот человек в своей время работал над Windows NT. Информацию об операционной системе подтвердили и в самой Facebook, но подробности развития нового проекта не раскрывают.

Известно, что платформа от Facebook будет создана по аналогии с iOS, то есть она будет полностью закрытая и безопасная.

Использовать оболочку будут в устройствах Oculus и Portal. Как отметили представители VR-подразделения компании, в Facebook не могут доверять конкурентам и намерены полностью отказаться от других операционных систем.

Предположительно, собственная программная среда от Facebook выйдет в 2023 году и дебютирует она на очках дополненной реальности, которые пока носят кодовое название Orion.

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