Facebook подтвердила информацию о прослушивании голосовых сообщений

Американская корпорация Facebook подтвердила, что расшифровала и прослушивала сообщения пользователей сервисов компании.

В Facebook отметили, что сейчас не занимается прослушиванием и переводом сообщения. Как удалось узнать Bloomberg, прослушивание прекратили неделю назад.

В целом для расшифровки сообщений нанимали подрядчиков, а их задачей было прослушивать и расшифровывать сообщения.

Как заявили в Facebook, это делалось с целью проверки правильности расшифровки голосовых сообщений искусственным интеллектом компании.

Подрядчики не имели доступа к аккаунтам пользователей, поэтому они не знали кому принадлежит голосовое сообщение и где оно было записано.

В Facebook еще заявили, что пользователи давали согласие на запись и расшифровку голосовых сообщений.