Facebook подтвердила информацию о прослушивании голосовых сообщений

Facebook подтвердила информацию о прослушивании голосовых сообщений14.08.2019 12:43
Американская корпорация Facebook подтвердила, что расшифровала и прослушивала сообщения пользователей сервисов компании.
В Facebook отметили, что сейчас не занимается прослушиванием и переводом сообщения. Как удалось узнать Bloomberg, прослушивание прекратили неделю назад.
В целом для расшифровки сообщений нанимали подрядчиков, а их задачей было прослушивать и расшифровывать сообщения.
Как заявили в Facebook, это делалось с целью проверки правильности расшифровки голосовых сообщений искусственным интеллектом компании.
Подрядчики не имели доступа к аккаунтам пользователей, поэтому они не знали кому принадлежит голосовое сообщение и где оно было записано.
В Facebook еще заявили, что пользователи давали согласие на запись и расшифровку голосовых сообщений.
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