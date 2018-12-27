Facebook окончательно потеряла доверие пользователей из-за скандалов

Facebook окончательно потеряла доверие пользователей из-за скандалов27.12.2018 12:01
В 2018 году в адрес Facebook было много жалоб, к тому же компанию неоднократно обвиняли в том, что она предоставляет без согласия пользователей их данные.
После таких действий стало падать доверие к самой большой социальной сети в мире и последние исследования это подтвердили.
Toluna расспросила пользователей и узнала, каким компаниям они стали меньше доверять. В этот список вошли Facebook, Twitter и даже Amazon. При этом самыми надежными назвали Microsoft, Netflix и Tesla.
Ранее «АСТЕРА» сообщала, что Facebook долгое время предоставляла данные своих пользователей многим крупным компаниям. По некоторым данным, в списке оказалось порядка 150 компаний.
В частности, соцсеть предоставляла почти полный доступ к личной информации пользователей, при этом практически полностью игнорируя обычные правила конфиденциальности для деловых партнеров.
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