Facebook несмотря на скандалы продолжает активно расти и развиваться

Facebook растет несмотря на скандалы с потерей данных пользователей и продаже информации разработчикам.

В первом квартале 2019 года выручка Facebook выросла на 26% и составила 14,9 млрд долларов.

В финансовом отчете указано, что 93% выручки поступило от мобильной рекламы, которая тоже показала рост на 2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Но несмотря на рост выручки, прибыль компании упала вдвое до 2,43 млрд долларов, что связано с судебными расходами, которые уже составили 3 млрд долларов.

Что касается прироста пользователей, то за отчетный период их в Facebook стало на 8% больше.

Ежедневно в Facebook заходит 1,56 млрд человек. Если учесть все сервисы — Facebook, Instagram, WhatsApp и Messenger, то число активных пользователей в сутки в первом квартале составило более 2,1 млрд человек.