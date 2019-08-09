Facebook намерена платить за новости $3 млн в год

Компания Facebook готова платить крупнейшим американским СМИ, чтобы они размещали свой контент на страницах социальной сети.

Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники, руководство Facebook предлагает $3 млн в год за размещение статей.

Такое предложение получили Bloomberg, ABC News, The Washington Post, Bloomberg и Dow Jones. Пока неизвестно согласились ли издания на предложения Facebook.

Сообщается, что компания изданиям даст возможность выбирать какие размещать материалы, а какие оставить как эксклюзив на собственных ресурсах и печатных вариантах.

В Facebook сейчас занимаются созданием раздела новостей, который планируют запустить осенью, но точной даты старта новостного раздела пока нет.