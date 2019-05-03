Facebook inc хочет платить пользователям за просмотр рекламы

Меню
Поиск

USD/RUB: 64.63 EUR/RUB: 72.31 BTC/USD: 5505.07

3 июня : пятница

ТОП новости

Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Компания Apple к 2020 году займет только 10% рынка «умных» колонок

Основным рынком для «умных» колонок останется США, который в этом году может занять 64% рынка.

Ошибка при запуске приложения 0xc0000142

Неприятная ошибка приложения 0xc0000142 способна испортить настроение на весь день, а то и привести к невозможности нормально работать с компьютером. В данной статье мы разберемся, из-за чего она может появляться и как с ней справиться.

Статьи

Обзоры рынков

Facebook inc хочет платить пользователям за просмотр рекламы

03.05.2019 20:30

Журналистам The Wall Street Journal удалось узнать некоторые подробности про программу лояльности в социальной сети Facebook.
Пока руководство рассматривает возможности реализации нового предложения для пользователей. В ее рамках компания может начать платить зарегистрированным в Facebook людям за просмотр рекламы или другие действия. Оплату планируют организовать в криптовалюте соцсети.

Проект с криптовалютой носит название Project Libra и над ним уже работают более года. В прошлом году Bloomberg сообщал, что компания разрабатывает собственную платежную систему, которая первой начнет работать в WhatsApp.

По слухам платежная система будет представлять собой так называемый стейблкоин, который является особым типом криптовалюты.

Курс стейблкоина привязан к национальной валюте, а это позволяет избежать волатильности виртуальных денег.

По данным WSJ, в проект Project Libra инвестировали до $1 млрд, а эта сумма  направлена не только на разработку, но также обеспечение стабильности цифрового актива.

Project Libra намерены связать с платежными системами Visa и Mastercard. Сейчас с этими компаниями ведутся переговоры, а еще к проекту планируют подключить процессинговую компанию First Data Corp.

В планах Facebook дать пользователям возможность платить заработанной криптовалютой, причем не только в социальной сети, но также и в крупнейших торговых площадках.

Просмотры:

Метки:

Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги