Facebook inc хочет платить пользователям за просмотр рекламы

Журналистам The Wall Street Journal удалось узнать некоторые подробности про программу лояльности в социальной сети Facebook.

Пока руководство рассматривает возможности реализации нового предложения для пользователей. В ее рамках компания может начать платить зарегистрированным в Facebook людям за просмотр рекламы или другие действия. Оплату планируют организовать в криптовалюте соцсети.

Проект с криптовалютой носит название Project Libra и над ним уже работают более года. В прошлом году Bloomberg сообщал, что компания разрабатывает собственную платежную систему, которая первой начнет работать в WhatsApp.

По слухам платежная система будет представлять собой так называемый стейблкоин, который является особым типом криптовалюты.

Курс стейблкоина привязан к национальной валюте, а это позволяет избежать волатильности виртуальных денег.

По данным WSJ, в проект Project Libra инвестировали до $1 млрд, а эта сумма направлена не только на разработку, но также обеспечение стабильности цифрового актива.

Project Libra намерены связать с платежными системами Visa и Mastercard. Сейчас с этими компаниями ведутся переговоры, а еще к проекту планируют подключить процессинговую компанию First Data Corp.

В планах Facebook дать пользователям возможность платить заработанной криптовалютой, причем не только в социальной сети, но также и в крупнейших торговых площадках.