Facebook inc хочет платить пользователям за просмотр рекламы

Facebook inc хочет платить пользователям за просмотр рекламы03.05.2019 20:30
Журналистам The Wall Street Journal удалось узнать некоторые подробности про программу лояльности в социальной сети Facebook.
Пока руководство рассматривает возможности реализации нового предложения для пользователей. В ее рамках компания может начать платить зарегистрированным в Facebook людям за просмотр рекламы или другие действия. Оплату планируют организовать в криптовалюте соцсети.
Проект с криптовалютой носит название Project Libra и над ним уже работают более года. В прошлом году Bloomberg сообщал, что компания разрабатывает собственную платежную систему, которая первой начнет работать в WhatsApp.
По слухам платежная система будет представлять собой так называемый стейблкоин, который является особым типом криптовалюты.
Курс стейблкоина привязан к национальной валюте, а это позволяет избежать волатильности виртуальных денег.
По данным WSJ, в проект Project Libra инвестировали до $1 млрд, а эта сумма направлена не только на разработку, но также обеспечение стабильности цифрового актива.
Project Libra намерены связать с платежными системами Visa и Mastercard. Сейчас с этими компаниями ведутся переговоры, а еще к проекту планируют подключить процессинговую компанию First Data Corp.
В планах Facebook дать пользователям возможность платить заработанной криптовалютой, причем не только в социальной сети, но также и в крупнейших торговых площадках.
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