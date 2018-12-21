Facebook для WhatsApp создает собственную криптовалюту

Компания Facebook решила для своего мессенджера WhatsApp разработать собственную криптовалюту.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники, критовалюта от Facebook будет называться stablecoin и она получит подвязку к доллару США. Это сделано, чтобы минимизировать волатильность.

В первую очередь stablecoin появится в Индии, так как WhatsApp здесь особо популярен, ведь мессенджером в этой стране пользуется более 200 млн человек и тут активно переводят средства именно через WhatsApp.

Над разработкой криптовалюты работает отдел, состоящий более чем из 40 сотрудников, а возглавляет его бывший президент PayPal David Marcus.