Facebook для Instagram разрабатывает новый мессенджер

Facebook для своей социальной сети Instagram начала тестирование отдельного мессенджера Threads.

По данным The Verge, новый сервис создан для общения между зарегистрированными пользователями Instagram.

Сейчас известно, что Threads позволит пользователям обмениваться сообщениями, фотографиями и видеороликами, а также местоположением, уровнем заряда батареи и скоростью передвижения.

Издание уточнило, что Threads будет похож на мессенджер Direct, который сейчас является частью Instagram.

Напомним, компании Facebook сейчас принадлежит одноименная социальная сеть Instagram, WhatsApp и Messenger.