Facebook анонсировал свою криптовалюту Libra

Facebook анонсировал свою криптовалюту Libra18.06.2019 15:58
Facebook официально объявил, что в 2020 году запускает собственную криптовалюту Libra, которую можно будет переводить черед отдельное приложение или мессенджеры Facebook и WhatsApp.Заниматься криптовалютой Facebook будет дочерняя компания Calibra.
В следующем году Libra станет доступна пользователям популярных мессенджеров, а также будет разработано отдельное защищенное приложение для перевода виртуальных денежных средств между любыми пользователями, у которых есть смартфон.
В компании обещают очень низкие комиссии за перевод, и не исключают, что в некоторых случаях комиссии вовсе не будет.
Пока проект находится на ранней стадии. На первом этапе запуска проекта криптовалюту Libra можно переводить между пользователями. В дальнейшем планируется через Libra оплачивать товары и услуги.
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