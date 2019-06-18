Facebook анонсировал свою криптовалюту Libra

Facebook официально объявил, что в 2020 году запускает собственную криптовалюту Libra, которую можно будет переводить черед отдельное приложение или мессенджеры Facebook и WhatsApp. Заниматься криптовалютой Facebook будет дочерняя компания Calibra.

В следующем году Libra станет доступна пользователям популярных мессенджеров, а также будет разработано отдельное защищенное приложение для перевода виртуальных денежных средств между любыми пользователями, у которых есть смартфон.

В компании обещают очень низкие комиссии за перевод, и не исключают, что в некоторых случаях комиссии вовсе не будет.

Пока проект находится на ранней стадии. На первом этапе запуска проекта криптовалюту Libra можно переводить между пользователями. В дальнейшем планируется через Libra оплачивать товары и услуги.