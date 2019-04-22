Эволюцию камер Samsung Galaxy S7 edge, S8, S9+ и S10+ показали на фото

Инсайдер Ice Universe опубликовал несколько фотографий с запечатленным на нем комнатным цветком. Четыре фотографии были созданы на камеры четыре разных смартфонов Samsung.

Таким образом, журналист решил продемонстрировать Эволюцию камер Samsung Galaxy S7 edge, Galaxy S8, Galaxy S9+ и Galaxy S10+.

На первом снимке показали с фото созданное на камеру Samsung Galaxy S7 edge, вышедшего три года назад, а потом по нарастающей Galaxy S8, Galaxy S9+ и Galaxy S10+.

В результате был сделан вывод, что каждое поколение модели получило расширенный динамический диапазон и цветопередачу.