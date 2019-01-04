Первый складной смартфон Xiaomi с гибким экраном показали на видео

В 2019 году будет представлено несколько смартфонов с гибким экраном и среди них возможно будет и устройство от Xiaomi.

Авторитетный инсайдер Эван Блэсс в своем Twitter показал на видео планшет, который складывается в смартфон.

За счет того, что видео снимали в темноте кроме работы интерфейса и метода трансформации смартфона другие особенности рассмотреть невозможно.

При этом хорошо видно, как быстро работает интерфейс системы и как он переключается с планшетного режима в режим смартфона. Подробностей про гибрид с гибким экраном пока не раскрывают.