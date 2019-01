Первый складной смартфон Xiaomi с гибким экраном показали на видео

В 2019 году будет представлено несколько смартфонов с гибким экраном и среди них возможно будет и устройство от Xiaomi.

Авторитетный инсайдер Эван Блэсс в своем Twitter показал на видео планшет, который складывается в смартфон.

За счет того, что видео снимали в темноте кроме работы интерфейса и метода трансформации смартфона другие особенности рассмотреть невозможно.

При этом хорошо видно, как быстро работает интерфейс системы и как он переключается с планшетного режима в режим смартфона. Подробностей про гибрид с гибким экраном пока не раскрывают.

Can’t speak to the authenticity of this video or device, but it’s allegedly made by Xiaomi, I’m told. Hot new phone, or gadget porn deepfake? pic.twitter.com/qwFogWiE2F

— Evan Blass (@evleaks) 3 января 2019 г.