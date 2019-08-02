Еще одна версия Samsung Galaxy A50 получит новый процессор

В компании Samsung заявили о планах выпустить новый процессор, который будет предназначен для смартфонов среднего ценового сегмента.

Новая платформа носит название Exynos 9630 и имеет код S5E9630.

Впервые он дебютирует на новой версии Samsung Galaxy A50, с предположительным названием Galaxy A51.

Особенностью этого процессора станет большая производительность при меньшем энергопотреблении.

Его планируется выпускать по 8 нм техпроцессу, как и Exynos 9820, причем он окажется преемником Exynos 9610.