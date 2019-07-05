Еще один пользователь в Сети показал как загорается аккумулятор MacBook Pro

В Сети показали еще один ноутбук MacBook Pro, у которого загорелся аккумулятор. Первый аналогичный случай произошел у американского диджея, причем после разбирательства была запущена отзывная кампания для замены батареи в MacBook Pro с 15-дюймовым дисплеем.

На сайте производителя указано, что в сервисный центр попадают ноутбуки, выпущенные в период с 2015 по 2017 год.

Но прежде чем отправится к официальному представителю Apple, на сайте компании предлагается проверить модель по серийному номеру и узнать подлежит ли она замене аккумулятора.

За три дня до отзыва, у одного из пользователей без причины загорелся MacBook Pro. Снимки обгоревшей модели он выложил в Сети недавно.

По словам пострадавшего, ноутбук воспламенился, когда был выключен, причем на зарядке в этот момент он не находился.