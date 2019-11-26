ESET: сотни тысяч россиян стали жертвами опасного криптомайнера

Выявить этот криптомайнер оказалось достаточно сложно, так как его создатели позаботились о том, как не вызвать подозрений.

Специалисты ESET выяснили, что в модуле для майнинга Monero существует опасный крипотомайнер, способный распространятся и заржать компьютеры.

Ботнет с названием Stantinko ранее заразил порядка 500 тыс. компьютеров, а его целью было рекламное мошенничество.

Заражал компьютеры он около пяти лет и распространялся не только на территориии РФ, но и в Украине, Казахстане и Белоруссии.

Как выяснили специалисты, ботнет настолько тщательно скрывался, что проводил сканирование запущенных процессов, а также выявлял программное обеспечение, установленное на компьютеры для обеспечения безопасности.

Более того, Stantinko прекращал свою деятельность, в случае работы устройства от аккумулятора, чтобы не вызвать подозрений.