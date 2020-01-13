ESET предупредил о мошенниках в WhatsApp от имени Adidas

Пользователи WhatsApp стали получать сообщение о подарках от компании Adidas и терять свои логины и пароли.

Кибермошенники стали рассылать сообщение от бренда Adidas. В тексте указывают, что у компании юбилей, и она бесплатно раздает фирменные футболки.

Для ее получения нужно перейти по ссылке, которая на самом деле является поддельной. На фишинговом сайте предлагают пройти опрос.

Чтобы получить подарок, просят рассказать о конкурсе компании еще 20 контактам.

Специалисты ESET уже определили, что домен, на который ведет ссылка, был зарегистрирован несколько месяцев назад, а в сообщениях злоумышленники используют старый логотип Adidas.