ESET предупредил о мошенниках в WhatsApp от имени Adidas

ESET предупредил о мошенниках в WhatsApp от имени Adidas13.01.2020 23:35
Пользователи WhatsApp стали получать сообщение о подарках от компании Adidas и терять свои логины и пароли.
Кибермошенники стали рассылать сообщение от бренда Adidas. В тексте указывают, что у компании юбилей, и она бесплатно раздает фирменные футболки.
Для ее получения нужно перейти по ссылке, которая на самом деле является поддельной. На фишинговом сайте предлагают пройти опрос.
Чтобы получить подарок, просят рассказать о конкурсе компании еще 20 контактам.
Специалисты ESET уже определили, что домен, на который ведет ссылка, был зарегистрирован несколько месяцев назад, а в сообщениях злоумышленники используют старый логотип Adidas.
Просмотры: