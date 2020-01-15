Epic Games Store в 2020 году продолжит бесплатно раздавать игры

Epic Games Store в 2020 году продолжит бесплатно раздавать игры15.01.2020 13:18
Epic Games Store продолжит своим зарегистрированным пользователям раздавать игры, об этом пишет портал Engadget.
Как удалось узнать зарубежному изданию, в 2020 году компания будет и дальше предоставлять пользователям игры бесплатно, и будет происходить в рамках еженедельной бесплатной раздачи.
Сейчас в сервисе зарегистрировано свыше 108 млн подписчиков, которые с момента открытия принесли компании $680 млн.
Напомним, Epic Games Store начал работать в июне 2018 года. Компания Steam начала работать с третьего квартала 2003 года.
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