Epic Games Store в 2020 году продолжит бесплатно раздавать игры

Epic Games Store продолжит своим зарегистрированным пользователям раздавать игры, об этом пишет портал Engadget.

Как удалось узнать зарубежному изданию, в 2020 году компания будет и дальше предоставлять пользователям игры бесплатно, и будет происходить в рамках еженедельной бесплатной раздачи.

Сейчас в сервисе зарегистрировано свыше 108 млн подписчиков, которые с момента открытия принесли компании $680 млн.

Напомним, Epic Games Store начал работать в июне 2018 года. Компания Steam начала работать с третьего квартала 2003 года.