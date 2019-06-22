Энтузиасты в экране Xiaomi Mi 9 подняли частоту обновления до 84 Гц

Энтузиасты в смартфоне Xiaomi Mi 9 смогли повысить частоту обновления экрана до 84 Гц. С таким показателем смартфон практически сравнялся с OnePlus 7 Pro, у которого экран работает на частоте, 90 Гц.

Весь процесс «разгона» экрана описан на китайском форуме. Стоит отметить, что сам по себе процесс повышения частоты обновления экрана до 84 Гц достаточно сложный для обычного пользователя.

Ведь для такой манипуляции нужно разблокировать загрузчик, установить несколько программ на смартфон и обязательно установить версию ПО для разработчиков.

Пока инструкция для «разгона» только на китайском языке, но скорее всего ее скоро переведут и на другие языки.