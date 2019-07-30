Энтузиаст создал миниатюрный ноутбук с 1-дюймовым экраном

Автором ноутбука под названием ThinkTiny стал Пауль Клингер, который в этот аппарат установил экран диагональю 0,96 дюймов, а это 2,5 см.

Для управления устройством используется джойстик, который установлен по центру нижней панели.

Корпус устройства напечатан на 3D принтере, а внутри ThinkTiny разместили микроконтроллер ATtiny1614 и батарею на 300 мАч.

Дисплей в устройстве выполнен по технологии OLED и его разрешение составляет 128х64 пикселей.

То, что сделал энтузиаст, нельзя назвать компьютером, но в нем есть только несколько простейших игр, среди которых Тетрис и «Змейка».

Автор проекта разместил на GitHub инструкцию по сборке, а также файлы для 3D-печати корпуса ThinkTiny.

