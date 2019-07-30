Энтузиаст создал миниатюрный ноутбук с 1-дюймовым экраном

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30 августа : вторник

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

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Энтузиаст создал миниатюрный ноутбук с 1-дюймовым экраном

30.07.2019 22:50

Автором ноутбука под названием ThinkTiny стал Пауль Клингер, который в этот аппарат установил экран диагональю 0,96 дюймов, а это 2,5 см.
Для управления устройством используется джойстик, который установлен по центру нижней панели.

Корпус устройства напечатан на 3D принтере, а внутри ThinkTiny разместили микроконтроллер ATtiny1614 и батарею на 300 мАч.

Дисплей в устройстве выполнен по технологии OLED и его разрешение составляет 128х64 пикселей.

То, что сделал энтузиаст, нельзя назвать компьютером, но в нем есть только несколько простейших игр, среди которых Тетрис и «Змейка».

Автор проекта разместил на GitHub инструкцию по сборке, а также файлы для 3D-печати корпуса ThinkTiny.

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