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Глава компании OnePlus назвал самую красивую серию смартфонов

В недавнем интервью директор OnePlus Пит Лау назвал самые красивые смартфоны компании. 

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Engadget составил список технических провалов 2019 года

27.12.2019 21:02

Издание Engadget назвало худшие гаджеты и технологии уходящего 2019 года, среди которых оказались не только смартфоны, но также решения помогающие в будущем создать большое количество сервисов и полезных устройств.
Среди смартфонов оказались Samsung Galaxy Fold и Huawei Mate 30 Pro. Первый оказался слишком проблемным как для пользователей, так и для самой компании, а китайский аппарат вышел без сервисов Google, и не пользуется большим спросом на глобальном рынке.

Также в списке оказался ноутбук Microsoft Surface Pro X. Журналисты считают, что в нем сохранились типичные проблемы компьютеров под управлением Windows.

Среди технологий в списке худших числится система Google WearOS для смарт-часов и сервис Google Stadia, который вышел с большим количеством багов.

Также журналисты Engadget занесли в список 5G, так как в 2019 году эта сеть не дала пользователям ничего нового и не продемонстрировала своих преимуществ.

Американские компании также были признаны худшими. К примеру, Amazon слушала голосовые запросы через ассистента Alexa, а Facebook регулярно обвиняли в недостаточной защите и постоянных утечках данных пользователей.

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