EMUI 10 уже пользуются 10 млн владельцев смартфонов Huawei и Honor

Новая прошивка предлагается для 33 моделей брендов Huawei и Honor.

В китайской компании официально сообщили, что EMUI 10 уже пользуются более 10 млн владельцев смартфонов Huawei и Honor.

Стабильная версия прошивки появилась относительно недавно, и производитель активно ее распространяет на свои модели смартфонов.

Сейчас началась третья волна обновлений, а в первые две волны попали, в том числе актуальные флагманы и смартфоны Mate 20 X (5G), Mate RS Porsche Design, Mate 10 Porsche Design, Mate 10 Pro, Mate 10, P20 Pro, P20, Nova 4e, Honor 20i, Honor 10 Youth Edition.