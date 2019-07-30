Эмоционального робота Kiki с ИИ оценили в 799 долларов

На площадке коллективного финансирования запустили сбор средств на робота Kiki, который способен проявлять эмоции, но не может двигаться.

Разработчиком настольного робота стала компания Zoetic AI, которая по предзаказу просит за «умное» устройство 799 долларов, но в случае успешного старта Kiki подорожает до 1500 долларов.

Kiki это настольный робот высотой около 25 см. В нем установили дисплей для передачи эмоций, к тому же робот может двигать головой для различных жестов.

«Сердцем» робота стал процессор с системой искусственного интеллекта. По заявлению разработчиков система практически все команды обрабатывает без подключения к интернету. Таким образом, сохраняется конфиденциальность, и сокращаться время обработки команд.

Подключатся к глобальной сети Kiki будет только для обновления программного обеспечения. Kiki, как и все системы, созданные на искусственном интеллекте обучается по мере его использования.