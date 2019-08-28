Электронные паспорта предложили дополнить сим-картой

Электронные паспорта россиян могут дополнить sim-картой, об этом пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на источник.

Операторы предложили в паспорта внедрить технологию Mobile ID.

Предложение было озвучено на заседании рабочей группы по цифровому госуправлению АНО «Цифровая экономика».

Mobile ID позволит проводить авторизацию через sim-карту, которая привязана к паспорту, а такая система рассчитана в первую очередь на аутентификацию в госпорталах.

По словам представителей мобильных операторов, технологию уже протестировали, причем для защиты была применена двухфакторная защита на случай потери или кражи электронного паспорта.