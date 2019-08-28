Электронные паспорта предложили дополнить сим-картой

Электронные паспорта предложили дополнить сим-картой28.08.2019 12:30
Электронные паспорта россиян могут дополнить sim-картой, об этом пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на источник.
Операторы предложили в паспорта внедрить технологию Mobile ID.
Предложение было озвучено на заседании рабочей группы по цифровому госуправлению АНО «Цифровая экономика».
Mobile ID позволит проводить авторизацию через sim-карту, которая привязана к паспорту, а такая система рассчитана в первую очередь на аутентификацию в госпорталах.
По словам представителей мобильных операторов, технологию уже протестировали, причем для защиты была применена двухфакторная защита на случай потери или кражи электронного паспорта.
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