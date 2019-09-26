Электрический кроссовер Volvo XC40 станет максимально безопасными

Volvo всегда старалась разрабатывать свои автомобили максимально безопасными, и новая модель на электрической тяге будет самой безопасной машиной на дороге.

По заявлению автопроизводителя, электрическая версия Volvo XC40 получит ряд улучшений, которые нацелены на безопасность.

За счет другой компоновки силовой установки, каркас машины будет усилен, а самое уязвимое место в электрокаре – блок аккумулятор, получит специальный защитный каркас.

Также было отмечено, что за счет размещения батареи в полу кроссовера будет улучшена его устойчивость и существенно снижен риск опрокидывания.

Презентация электрического Volvo XC40 состоится 16 октября и на презентации автопроизводитель расскажет про электронную начинку автомобиля.