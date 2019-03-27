Electronic Arts намерена закрыть свои офисы и уволить сотрудников

Electronic Arts намерена закрыть свои офисы и уволить сотрудников27.03.2019 16:50
Electronic Arts намерен в России и Японии закрыть свои представительства, такую информацию приводит интернет-издание «Kotaku» со ссылкой на собственные источники.
Напомним, Electronic Arts является крупнейшим издателем компьютерных игр.
Компания выпускает игры для консолей, компьютеров и мобильных платформ.
По данным источника, помимо закрытия двух офисов будет в общей сложности уволено 350 сотрудников.
После этого в Electronic Arts пересмотрят международную стратегию. Для обслуживания геймеров в России и Японии издатель будут искать новые возможности.
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