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27 апреля : среда

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Интервью

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Electronic Arts намерена закрыть свои офисы и уволить сотрудников

27.03.2019 16:50

Electronic Arts намерен в России и Японии закрыть свои представительства, такую информацию приводит интернет-издание «Kotaku» со ссылкой на собственные источники.
Напомним, Electronic Arts является крупнейшим издателем компьютерных игр.

Компания выпускает игры для консолей, компьютеров и мобильных платформ.

По данным источника, помимо закрытия двух офисов будет в общей сложности уволено 350 сотрудников.

После этого в Electronic Arts пересмотрят международную стратегию. Для обслуживания геймеров в России и Японии издатель будут искать новые возможности.

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