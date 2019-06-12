Эксперты сравнили скорость падения цен на флагманы Apple и Samsung12.06.2019 19:59
Аналитическая компания BankMyCell ведет мониторинг изменения стоимости флагманских смартфонов двух компаний — Apple и Samsung.
Эксперты сравнили скорость падения цен на флагманы Apple и Samsung и выяснили, что некоторые модели дешевеют быстрее.
Так, Samsung Galaxy S10 подешевел уже через месяц после выхода, причем цена упала больше, чем у iPhone XS за девять месяцев со старта продаж.
Если говорить о показателях, то корейский аппарат упал в цене на 46,7%, а американская модель – 42,2%.
Среди американских моделей смартфонов наблюдается еще интересная тенденция. Как выяснилось, iPhone XS подешевел больше, чем iPhone X от первоначальной стоимости.
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