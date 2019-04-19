Эксперты рассказали об идеальном смартфоне для пенсионеров

Вероятно многие сталкивались с тем, какой смартфон можно приобрести для своих пожилых родителей, ведь на рынке очень много различных моделей и не всегда пенсионерам может понравится то или иное устройство.

Как пишет «ПолитЭксперт», технические разработчики решили попытаться рассказать об идеальном смартфоне для пенсионеров.

По мнению специалистов, смартфон для пожилых людей должен быть не только удобным и надежным, но и с понятным интерфейсом.

Так, при выборе смартфонов советуют обращать внимание на наличие в устройстве понятного меню, крупных иконок и шрифта.

Помимо этого, в некоторых случаях советуют учитывать и возможность выхода смартфона в Интернет, а также наличие в нем камеры, так как статистика показывает, что все больше пожилых людей пользуются такими функциями.

Ну еще в идеальном смартфоне для пенсионеров должна быть функция экстренного вызова и совместимость со слуховым аппаратом. В качестве примера назвали смартфон SmartCall Jitterbug, который работает на базе ОС Android 5.1 Lollipop.