Эксперты предрекли к 2023 году популярность смартфонов 5G

Сети пятого поколения активно развивают и запускают в разных странах, причем по состоянию на 2019 год смартфонов с поддержкой сетей нового поколение пока не много.

Впрочем, и стоимость таких аппаратов достаточно высока, но уже в следующем году производители обещают 5G в среднебюджетном сегменте.

Между тем, эксперты опубликовали предварительные данные по продажам 5G-смартфонов. Аналитики из Canalys предрекли к 2023 году популярность смартфонов 5G.

В частности, они заявили, что уже в 2023 году продажи смартфонов с поддержкой работы в сетях пятого поколения, обойдут по продажам устройств с 4G.

По предварительным подсчетам, объёмы продаж первых составят 1,9 млрд единиц и они займут 51,4% доли рынка.

Пока же доля таких аппаратов не превышает 0,9%. Наибольший рост продаж смартфонов с 5G в ближайшие годы будет наблюдаться в Китае.