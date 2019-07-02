Эксперты предрекли к 2023 году популярность смартфонов 5G

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

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Эксперты предрекли к 2023 году популярность смартфонов 5G

02.07.2019 21:20

Сети пятого поколения активно развивают и запускают в разных странах, причем по состоянию на 2019 год смартфонов с поддержкой сетей нового поколение пока не много.
Впрочем, и стоимость таких аппаратов достаточно высока, но уже в следующем году производители обещают 5G в среднебюджетном сегменте.

Между тем, эксперты опубликовали предварительные данные по продажам 5G-смартфонов. Аналитики из Canalys предрекли к 2023 году популярность смартфонов 5G.

В частности, они заявили, что уже в 2023 году продажи смартфонов с поддержкой работы в сетях пятого поколения, обойдут по продажам устройств с 4G.

По предварительным подсчетам, объёмы продаж первых составят 1,9 млрд единиц и они займут 51,4% доли рынка.

Пока же доля таких аппаратов не превышает 0,9%. Наибольший рост продаж смартфонов с 5G в ближайшие годы будет наблюдаться в Китае.

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