Эксперты обнаружили новые кибератаки на российские организации

Эксперты обнаружили новые кибератаки на российские организации13.08.2019 20:18
«Лаборатория Касперского» зафиксировала новый метод атак на российские предприятия.
Кражей данных занималась группировка Cloud Atlas, которая ранее для атаки на российские компании и правительственные организации использовала фишинговые атаки.
Теперь способ проникновения в систему организаций изменился, и киберпреступники используют более сложные методы и совершенные программы.
Для определения скрытой атаки эксперты компаниям рекомендуют использовать инструменты, которые используют индикаторы атаки.
Этот метод основан не на обнаружении вредоносных инструментов, а непосредственно на отслеживании тактики и действия злоумышленников.
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