Эксперты обнаружили новые кибератаки на российские организации

«Лаборатория Касперского» зафиксировала новый метод атак на российские предприятия.

Кражей данных занималась группировка Cloud Atlas, которая ранее для атаки на российские компании и правительственные организации использовала фишинговые атаки.

Теперь способ проникновения в систему организаций изменился, и киберпреступники используют более сложные методы и совершенные программы.

Для определения скрытой атаки эксперты компаниям рекомендуют использовать инструменты, которые используют индикаторы атаки.

Этот метод основан не на обнаружении вредоносных инструментов, а непосредственно на отслеживании тактики и действия злоумышленников.