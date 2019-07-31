Эксперты Google Project Zero обнаружили серьезные уязвимости в iOS

Специалисты Google Project Zero в мобильной операционной системе от Apple обнаружили серьезные уязвимости.

Подробности уязвимости и метод к ее доступу были опубликованы в сети, но только после того как разработчики закрыли «дыры».

Подразделение Project Zero в iOS обнаружили шесть уязвимостей, четыре из которых позволяли удалено активировать вредоносный код без подтверждения пользователем. Все уязвимости работали через iMessage.

Злоумышленникам достаточно было отправить специальное сообщение в iMessage, а после его прочтение получит доступ ко всей переписке пользователя.

Еще две найденные уязвимости позволяли получить доступ к памяти устройства, после чего хакеры могли скачивать информацию с мобильного устройства.

Пять уязвимостей разработчики уже устранили с выпуском Apple iOS 12.4, но одна пока еще остается в системе.