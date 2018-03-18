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Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

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Эксперты дали несколько советов, как правильно заряжать смартфоны

18.03.2018 16:14

Многие из нас не всегда задумываются о том, как правильно заряжать батарею смартфона, которая может изнашивать и переживать «стресс».
Для того, чтобы само устройство и его аккумулятор работали долго, эксперты дали несколько советов о том, как правильно следует заряжать смартфон.

Оказалось, что оптимальный заряд батареи, который позволит устройству и аккумулятору прослужить долго, составляет от 40 до 80%. Эксперты категорически не рекомендуют доводить батареи до крайностей, а именно разряжать и заряжать её полностью.

Как оказалось, многие совершают большую ошибку, оставляя заряжаться смартфон на всю ночь. Дело в том, что после полного заряда батарея постепенно его отдает, а в связи с тем, что зарядное устройство подключено, она снова начинает заряжаться, что приводит к стрессовому режиму работы, а это приводит к быстрому изнашиванию батареи.

Чтобы избежать этого нужно заряжать устройство 1,5-2,0 часа. Помимо этого, рекомендуется избегать переохлаждения или перегревания устройства, так как от резких колебаний температуры портится не только аккумулятор, но и сам смартфон.

Ну и напоследок, эксперты советуют использовать только «родные» зарядные устройства, а также по возможности избегать быстрой зарядки смартфона.

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