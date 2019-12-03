Эксперт рассказал, можно ли оставлять в розетке зарядное устройство

Пользователи регулярно спорят о том, можно ли оставлять зарядное устройство в розетке.

Специалист решил рассказать, что может произойти в таком случае. Как заявил эксперт по системам видеонаблюдения и электронике Андрей Яковлев, на который ссылается aif.ru, в первую очередь речь идет о безопасности.

Дело в том, что любой блок питания может выйти из строя, особенно быстрее это происходит, когда «зарядка» постоянно находится в розетке.

Что касается потребления электроэнергии, то если зарядка не подключена к устройству и просто находится в розетке, энергии она потребляет такой мизер, что это даже не будет заметно.