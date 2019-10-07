Экраны iPhone 11 и iPhone 11 Pro оказались подвержены царапинам

Предполагается, что причиной появления мелки, но заметных царапин стало повышение устойчивости к падению, заявленное производителем.

Американская компания еще во время презентации заявила, что они придали стеклу аппарата большей прочности и установленное в смартфонах стекло является самым прочным.

Но на деле все оказалось не так, так как на странице поддержки компании появились сообщения о появлении царапин на экране.

Некоторые владельцы говорят о царапинах на экране из-за ключей, а другие показывают фото смартфонов с царапинами от ногтей.

Все утверждают, что царапины не только видны, но еще их можно почувствовать пальцами, тогда как у предыдущих поколений аппаратов ничего подобного не наблюдалось.

В самой компании пока никак не прокомментировали ситуацию.