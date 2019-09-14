Экран смартфона Vivo NEX 3 охватит 99,6% лицевой стороны

Новым развитием в смартфонах станет экран «водопад», а такой тип дисплей будет установлен в Vivo Nex 3.

По заявлению производителя, за счет нового дисплея с изогнутыми краями будет достигнут новый рекорд по соотношению экрана к лицевой панели.

По словам топ-менеджера Vivo Ли Сян в Vivo Nex 3 дисплей занимает площадь 99,6% всей лицевой панели.

Также Сян отметил, что в ближайшие полгода ни один производитель не сможет предложить смартфон с аналогичным по площади экраном.

Напомним, презентация Vivo Nex 3 состоится 16 сентября. В этом смартфоне установят 6,89-дюймовый дисплей, процессор Snapdragon 855 Plus с 5G модемомо и как минимум 8 ГБ оперативной памяти.