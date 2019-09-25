Экран нового смартфона Sharp Aquos Zero 2 получил частоту обновления 240 Гц

Новый смартфон от Sharp удивит своим экраном, так как у него частота обновления в два раза выше, чем у OnePlus 7 Pro.

В целом Sharp первой начала выпускать смартфоны с дисплеями, у которых частота обновления составляет 120 Гц, но массово о таких экранах заговорили, когда вышел OnePlus 7 Pro.

При этом на некоторых игровых смартфонах уже достаточно давно устанавливают 120-герцовые экраны.

Теперь Sharp представила смартфон Aquos Zero 2, в котором установлен 6,4 дюймовый дисплей Full HD+ с 240-герцовым экраном.

Японская новинка является полноценным флагманом с Snapdragon 855, оперативной памятью 8 ГБ и постоянной 256 ГБ.

На тыльной стороне расположена двойная камера с основным 12 Мп и 2 Мп вспомогательным датчиками. Фронтальная камера будет на 8 Мп.

В устройстве также реализована защита от воды и пыли по стандарту IP68, а еще есть модуль NFC.

Батарея в Aquos Zero 2 на 3130 мАч. В продажу новинка поступит под управлением Android 10. Цены и дата старта продаж японского смартфона пока не раскрываются.