Экран нового смартфона Sharp Aquos Zero 2 получил частоту обновления 240 Гц

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

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Экран нового смартфона Sharp Aquos Zero 2 получил частоту обновления 240 Гц

25.09.2019 15:35

Новый смартфон от Sharp удивит своим экраном, так как у него частота обновления в два раза выше, чем у OnePlus 7 Pro.

В целом Sharp первой начала выпускать смартфоны с дисплеями, у которых частота обновления составляет 120 Гц, но массово о таких экранах заговорили, когда вышел OnePlus 7 Pro.

При этом на некоторых игровых смартфонах уже достаточно давно устанавливают 120-герцовые экраны.

Теперь Sharp представила смартфон Aquos Zero 2, в котором установлен 6,4 дюймовый дисплей Full HD+ с 240-герцовым экраном.

Японская новинка является полноценным флагманом с Snapdragon 855, оперативной памятью 8 ГБ и постоянной 256 ГБ.

На тыльной стороне расположена двойная камера с основным 12 Мп и 2 Мп вспомогательным датчиками. Фронтальная камера будет на 8 Мп.

В устройстве также реализована защита от воды и пыли по стандарту IP68, а еще есть модуль NFC.

Батарея в Aquos Zero 2 на 3130 мАч. В продажу  новинка поступит под управлением Android 10. Цены и дата старта продаж японского смартфона пока не раскрываются.

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