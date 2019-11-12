Экран нового Samsung Galaxy Fold будет защищать стекло

Samsung следующий раскладной смартфон с гибким экраном может выпустить с гибким стеклом.

Сейчас в Galaxy Fold гибкий экран защищён пластиком, который не способен защитить дорогостоящую матрицу от повреждений, но заменить пластик пока нечем.

По слухам, у корейского гиганта уже есть поставщик эластичного прочного стекла UTG.

Источник пишет, что Samsung заключила контракт с Dowoo Insis, которая будет поставлять корейской компании гибкие стекла толщиной не более человеческого волоса.

Также источник сообщил, что производственные мощности Dowoo Insis пока ограничены — компания в месяц может производить не более 500 тысяч UTG-панелей.

Поэтому в рамках контракта Samsung инвестирует в производство UTG-панелей около 10 миллионов долларов.