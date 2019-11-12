Экран нового Samsung Galaxy Fold будет защищать стекло

Экран нового Samsung Galaxy Fold будет защищать стекло12.11.2019 08:12
Samsung следующий раскладной смартфон с гибким экраном может выпустить с гибким стеклом.
Сейчас в Galaxy Fold гибкий экран защищён пластиком, который не способен защитить дорогостоящую матрицу от повреждений, но заменить пластик пока нечем.
По слухам, у корейского гиганта уже есть поставщик эластичного прочного стекла UTG.
Источник пишет, что Samsung заключила контракт с Dowoo Insis, которая будет поставлять корейской компании гибкие стекла толщиной не более человеческого волоса.
Также источник сообщил, что производственные мощности Dowoo Insis пока ограничены — компания в месяц может производить не более 500 тысяч UTG-панелей.
Поэтому в рамках контракта Samsung инвестирует в производство UTG-панелей около 10 миллионов долларов.
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