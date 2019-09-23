Экран iPhone 11 Pro Max оказался лучшим на рынке

Зарубежный портал DisplayMate тщательно изучил дисплей нового iPhone 11 Pro Max и назвал его лучшим.

Специалист Раймонд Сонейра, а он же автор сайта DisplayMate, занимается изучением дисплеев.

После тщательного изучения матрицы, он присвоил экрану iPhone 11 Pro Max максимальную оценку A+.

По словам специалиста, лучшего дисплея он еще не видел, причем он сравнивает его не только с экранами других смартфонов, но также с дисплеями телевизоров, мониторов и ноутбуков.

DisplayMate указали, что OLED-дисплей нового «купертиновского» смартфона обладает натуральной цветопередачей, высокой энергоэффективностью и пиковой яркостью, которая выше в два раза чем у конкурентов.

Минус дисплея iPhone 11 Pro Max только один — это отклонение цветопередачи под углом, но это особенность всех OLED-экранов.