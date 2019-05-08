ЕА заявила, что Apex Legends переносится на мобильные платформы

ЕА во время финансового отчета перед инвесторами заявила, что сейчас занимается переносом Apex Legends на мобильные игровые платформы.

Подробностей про мобильную версию Apex Legends представители ЕА сообщать не стали.

Предположительно, игра на смартфонах будет похожа на PUBG Mobile, то есть это будет упрощенная версия королевской битвы.

На мобильной версии Apex Legends компания намерена заработать от 300 до 400 млн долларов.

Скорее всего в Китае Apex Legends будет распространятся через Tencent.

