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E Ink разработала цветную электронную бумагу Print-Color

21.12.2019 15:59

В будущих ридерах появится цветная электронная бумага. Ее полноценная презентация должна состояться в середине 2020 года, после полного завершения ее разработки.
Цветную электронную бумагу создала компания E Ink. Как пишут зарубежные источники, она получила название Print-Color и работает по тому же принципу, что и монохромная бумага.

Известно, что бумага Print-Color может отражать белый, черный, красный, синий и зеленый цвета, а также их комбинации.

Как и в обычной E Ink бумаге, в цветной используются капсулы, заполненные микроскопическими частицами, которые для отображения картинки меняют свое положение в капсуле только в момент подачи на них напряжения.

После перерисовки изображения капсулам не требуется питание, поэтому картинка может сохранятся даже если экран полностью отключить от питания.

Цветная бумага Print-Color пока находится на стадии доработки, но во втором квартале 2020 года ее планируют представить.

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