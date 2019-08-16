E Ink Holdings разработала технологию печати на электронной бумаге

E Ink Holdings разработала технологию печати на электронной бумаге16.08.2019 00:41
Компания E Ink Holdings в конце августа на выставке Touch Taiwan в Тайване представит новую технологию печати на электронной бумаге.
В компании разработали новую технологию, которая позволяет на перезаписываемых дисплеях ePaper наносить новую информацию.
Новую технологию можно будет применять на пропусках, в здравоохранении офисных помещениях и множестве других сферах, где требует часто вносить корректировки.
Разработаны два типа формата перезаписываемых дисплея ePaper, размеры которых пока не озвучивают. Для печати потребуется специальный принтер, который уже сертифицирован у HP.
Завялятся, что на ePaper нет электронных компонентов, поэтому бумага защищена от несанкционированного изменения.
Но для смены информации нужно исключительно специальное оборудование. Информацию на ePaper можно менять более тысячи раз.
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