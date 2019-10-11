Как известно, DxOMark занимается тем, что оценивают качество фото- и видеосъемки в смартфонах, но теперь эксперты этого сервиса решили начать новую рубрику.

Современные смартфоны, представленные на рынке, они начали оценивать по качеству звука. DxOMark впервые назвали смартфоны с лучшим звуком, тестируя качество воспроизведения и записи звука.

В первом рейтинге оказались семь смартфонов, которые успели протестировать и среди них лучшим оказался Huawei Mate 20 X.

Второе место досталось iPhone XS Max, а третья позиция оказалась за iPhone 11 Pro Max. Четвертую и пятую строчку занимают Samsung Galaxy Note10+ и Samsung Galaxy S10+, а следом за ними оказались Honor 20 Pro и Sony Xperia 1.

Как отмечают представители сервиса, для проведения новых испытаний для смартфонов, была организована специальная камера, в котором проводят тестирования по разным сценариям.