DxOMark впервые назвали смартфоны с лучшим звуком

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11 ноября : пятница

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Новый глава HTC назвал главные причины неудачи компании

Руководитель HTC намерен переориентировать компанию, и теперь некогда крупнейший производитель смартфонов будет работать на богатые регионы, стараясь вернутся в премиальный сегмент.

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

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Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

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Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

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DxOMark впервые назвали смартфоны с лучшим звуком

11.10.2019 15:48

Как известно, DxOMark занимается тем, что оценивают качество фото- и видеосъемки в смартфонах, но теперь эксперты этого сервиса решили начать новую рубрику.
Современные смартфоны, представленные на рынке, они начали оценивать по качеству звука. DxOMark впервые назвали смартфоны с лучшим звуком, тестируя качество воспроизведения и записи звука.

В первом рейтинге оказались семь смартфонов, которые успели протестировать и среди них лучшим оказался Huawei Mate 20 X.

Второе место досталось iPhone XS Max, а третья позиция оказалась за iPhone 11 Pro Max. Четвертую и пятую строчку занимают Samsung Galaxy Note10+ и Samsung Galaxy S10+, а следом за ними оказались Honor 20 Pro и Sony Xperia 1.

Как отмечают представители сервиса, для проведения новых испытаний для смартфонов, была организована специальная камера, в котором проводят тестирования по разным сценариям.

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