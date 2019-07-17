DxOMark оценил камеру Lenovo Z6 Pro не хуже Google Pixel 3

Независимые эксперты DxOMark протестировали камеру смартфона Lenovo Z6 Pro, который был выпущена в апреле 2019 года. По результатам тестов, в рейтинге DxOMark смартфон разместился выше iPhone 8 Plus.

Напомним, в Lenovo Z6 Pro установлен флагманский процессор Snapdragon 855, 12 ГБ оперативной памяти и квадрокамера.

Основной модуль камеры на 48 Мп с диафрагмой f/1.8. Другие фотодатчики получили разрешение на 16, 8 и 2 Мп. С лицевой стороны размещена камера с модулем на 32 Мп.

В режиме фотографии Lenovo Z6 Pro получил 103 балла, а вот за видеосъёмку смартфон заработал всего 76 баллов. Итоговый средний балл – 95.

Что касается фото, то Lenovo Z6 Pro снимает на уровне Google Pixel 3, поэтому такой смартфон может стать прекрасной заменой дорогим аппаратам, тем более, что аппарат на рынке стоит $430.

