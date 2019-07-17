DxOMark оценил камеру Lenovo Z6 Pro не хуже Google Pixel 3

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18 августа : четверг

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

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DxOMark оценил камеру Lenovo Z6 Pro не хуже Google Pixel 3

17.07.2019 23:33

Независимые эксперты DxOMark протестировали камеру смартфона Lenovo Z6 Pro, который был выпущена в апреле 2019 года. По результатам тестов, в рейтинге DxOMark смартфон разместился выше iPhone 8 Plus.
Напомним, в Lenovo Z6 Pro установлен флагманский процессор Snapdragon 855, 12 ГБ оперативной памяти и квадрокамера.

Основной модуль камеры на 48 Мп с диафрагмой f/1.8. Другие фотодатчики получили разрешение на 16, 8 и 2 Мп. С лицевой стороны размещена камера с модулем на 32 Мп.

В режиме фотографии Lenovo Z6 Pro получил 103 балла, а вот за видеосъёмку смартфон заработал всего 76 баллов. Итоговый средний балл – 95.

Что касается фото, то Lenovo Z6 Pro снимает на уровне Google Pixel 3, поэтому такой смартфон может стать прекрасной заменой дорогим аппаратам, тем более, что аппарат на рынке стоит $430.

Lenovo показала новый смартфон Lenovo Z6 Pro 5G Edition

Флагманский смартфон Lenovo Z6 Pro представлен официально

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