Два топ-менеджера покинули Facebook после серьезного сбоя

Причина ухода из компании двух менеджеров не называют, но связали это с серьезным сбоем, который произошел недавно в работе приложений.

На фото Крис Кокс и Марк Цукерберг

Топ-менеджер Крис Кокс, который является одним из ключевых, сам сообщил о своем решении покинуть компанию.

Об этом он сообщил в социальной сети, где выразил признательность Цукербергу, но не написал о причинах ухода.

В четверг также глава Facebook сообщил о том, что ответственный за мессенджер WhatsApp Крис Дэниел также решил уйти из компании.

Напомним, что в период со среды на четверг наблюдался масштабный сбой в работе Facebook и Instagram и WhatsApp.