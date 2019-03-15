Два топ-менеджера покинули Facebook после серьезного сбоя

Два топ-менеджера покинули Facebook после серьезного сбоя15.03.2019 23:11
Причина ухода из компании двух менеджеров не называют, но связали это с серьезным сбоем, который произошел недавно в работе приложений.
На фото Крис Кокс и Марк Цукерберг
Топ-менеджер Крис Кокс, который является одним из ключевых, сам сообщил о своем решении покинуть компанию.
Об этом он сообщил в социальной сети, где выразил признательность Цукербергу, но не написал о причинах ухода.
В четверг также глава Facebook сообщил о том, что ответственный за мессенджер WhatsApp Крис Дэниел также решил уйти из компании.
Напомним, что в период со среды на четверг наблюдался масштабный сбой в работе Facebook и Instagram и WhatsApp.
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