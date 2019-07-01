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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

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Два прототипа смартфонов Nokia появились в продаже на eBay

01.07.2019 20:37

За один из прототипов продавец попросил почти две тысячи долларов.
Всего на eBay продают два прототипа смартфонов Nokia, которые имеют название Nokia Kataya и Nokia Ion Mini. Серийные аппараты этих концептов так и не появились в продаже.

Первый из них с названием Nokia Kataya предлагают по цене 1,5 тыс. долларов. Этот аппарат ранее мог бы выйти в линейке Nokia Asha, ну по крайне мере его на это указывает его дизайн.

Что касается второго прототипа, то в нем установлен Snapdragon 400, один гигабайт оперативной памяти и восемь встроенной. Вот за него продавец просит уже почти две тысячи долларов.

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