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DualShock 5 для PS5 получит 4 новых настраиваемых кнопки

27.12.2019 13:58

Sony в новом поколении геймпада расширит количество кнопок, и согласно изображениям опубликованным на сайте Всемирной организации интеллектуальной собственности, в DualShock 5 появятся четыре новых кнопки.
Внешность DualShock 5 особо не будет отличаться от DualShock 4. Так, он сохранит привычную для геймеров форму, но в нем на задней панели появятся еще четыре кнопки.

В заявке указано, что кнопки на панели можно будет перемещать в разные стороны, чтобы их настроить под кисть, а также они способны определять силу нажатия.

Стоит отметить, что для DualShock 4 недавно был представлен специальный аксессуар Rear Side Key Connection Board. Он в геймпаде тоже добавляет кнопки на задней панели.

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